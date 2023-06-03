السعودية.. الأمن يداهم 4 مقيمين في جدة لترويجهم المخدرات (فيديو)

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية أنها أحبطت تهريب كميات من المخدرات.

وأوضحت في مقطع فيديو بثته قناة "الإخبارية"، كيف داهمت فرق الأمن في جدة، 4 مقيمين في لترويجهم 4.4 كيلوغرام من مادة الشبو المخدر.

وأضافت أن فرق الأمن فاجأت المهربين باقتحام المنزل الذي يقطنونه وطرحتهم أرضا وجرى تكبيلهم بالقيود.

كما فتشت القوات الشقة وعثرت على كميات من مادة الشو المخدرة، مخبأة داخل كراتين بها أجهزة كهربائية، فتم تحريزها وضبط المهربين.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

فيديو | شاهد مداهمة 4 مقيمين في جدة لترويجهم 4.4 كيلوغرام من مادة الشبو المخدر#الإخبارية#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/6mVY2lyRQc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية