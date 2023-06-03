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السعودية.. الأمن يداهم 4 مقيمين في جدة لترويجهم المخدرات (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. الأمن يداهم 4 مقيمين في جدة لترويجهم المخدرات (فيديو)
RT / Twitter
السعودية.. الأمن يداهم 4 مقيمين في جدة لترويجهم المخدرات
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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية أنها أحبطت تهريب كميات من المخدرات.

وأوضحت في مقطع فيديو بثته قناة "الإخبارية"، كيف داهمت فرق الأمن في جدة، 4 مقيمين في لترويجهم 4.4 كيلوغرام من مادة الشبو المخدر.

وأضافت أن فرق الأمن فاجأت المهربين باقتحام المنزل الذي يقطنونه وطرحتهم أرضا وجرى تكبيلهم بالقيود.

كما فتشت القوات الشقة وعثرت على كميات من مادة الشو المخدرة، مخبأة داخل كراتين بها أجهزة كهربائية، فتم تحريزها وضبط المهربين.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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