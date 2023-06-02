مصر.. 4 قرارات عاجلة من النيابة العامة بعد سقوط لافتة كوبري أكتوبر وتسببها بخسائر بشرية ومادية

أمرت النيابة العامة المصرية باستدعاء مسؤولي الوكالة المالكة للافتة إعلانات سقطت أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة لسؤالهم وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة الأرض الكائنة بالإعلان محل الواقعة.

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وطلبت النيابة العامة الاطلاع على ملف تراخيص اللافتة المنهارة وفحصه وبيان مدى سريانه أو انتهائه، وفي الحالة الأولى سيتم بيان مدى الالتزام بأعمال الصيانة والمسؤول عنها ومدى إجرائها وفق المعايير المحددة بمعرفة جهة الإدارة، وفي حالة انتهائه سيتم كشف المتسبب عن بقاء اللافتة بعد انتهاء ترخيصها لتحديد المسؤول عن الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن اللافتة سقطت على سيارتينِ ودراجة آلية وأغلقت الطريق باتجاهين وكسرت عواميد إنارة، بالإضافة إلى قتلها شخص وإصابة أربعة أشخاص.

وذكرت النيابة العامة أن مدير الإيرادات والإعلانات بحي حدائق القبة أكد أن اللافتة محل الحادث منتهية الترخيص، وأن الجهة الإدارية حررت محضرا بمخالفتها في فبراير الماضي، وقدم صورة من ملفها.

جدير بالذكر أن النيابة العامة تلقت إخطارا يوم 1 من يونيو يفيد بانهيار لافتة إعلانات كبيرة أعلى كوبري أكتوبر تحديدا أعلى عزبة أبو حشيش اتجاه ميدان التحرير نتيجة اعوجاج قاعدتها الحديدية تأثرا بسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، حيث تسبب سقوطها في خسائر بشرية ومادية.

المصدر: "مصراوي"