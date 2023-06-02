 
مباشر

أبو الغيط يتحدث عن اتفاق بين السيسي وأردوغان

أخبار العالم العربي

أبو الغيط يتحدث عن اتفاق بين السيسي وأردوغان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfij

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إنه تم الاتفاق بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان على إقامة العلاقات بين البلدين من جديد.

إقرأ المزيد
الرئاسة المصرية: السيسي وأردوغان يقرران في اتصال البدء فورا برفع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء
الرئاسة المصرية: السيسي وأردوغان يقرران في اتصال البدء فورا برفع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز": "هذا ينعكس بشكل كبير على علاقة الجامعة العربية بالطرفين، وكان هناك منتدى اسمه المنتدى التركي العربي تم تجميده منذ عام 2014 لأن الأداء التركي على مستوى الإقليم أثار الدول العربية، فأوقفوا هذا المنتدى، وتطور العلاقات سيفتح الطريق بأن تعود الجامعة مرة أخرى للحوار مع تركيا".

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه لا يوجد منتدى إيراني عربي لأن إيران ما زال لها بصمة في الإقليم ينبغي أن تتوقف، فهناك استمرار لتأثيرات إيرانية في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وهو مسار يحتاج الكثير من المتابعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا