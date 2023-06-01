سوريا.. قتيلان و47 مصابا بحفل زفاف في حمص

قتل شخصان وأصيب العشرات بجروح، بعضهم بحالة خطرة، جراء إلقاء قنبلتين وإطلاق نار على حفل زفاف في بلدة المشرفة بحمص يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان على "فيسبوك" يوم الخميس: "ورد إخبار إلى شرطة ناحية عين النسر بمحافظة حمص بإقدام شخصين على إلقاء قنبلتين وإطلاق نار، في حفل زفاف ضمن بلدة المشرفة ووقوع إصابات بين الحاضرين".

وأضافت أن دوريات توجهت إلى المكان حيث تبين وفاة شخصين وإصابة سبعة وأربعين آخرين بعضهم بحالة خطرة.

وأشارت إلى أنه تم إسعاف المصابين ونقل المتوفين إلى مشافي حمص.

وذكرت أن التحقيق الأولي كشف إقدام شخصين (فادي وحازم) من قرية عقيربات بإلقاء قنبلتين وإطلاق نار على حفل الزفاف، بسبب خلافات شخصية، ومن ثم لاذا بالفرار.

وأكدت أن التحقيقات مازالت مستمرة والأبحاث جارية عنهما لإلقاء القبض عليهما واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

المصدر: RT