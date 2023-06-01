مزاج المصريين في خطر

رفعت شركة بن عبد المعبود – أشهر شركات البن في مصر، سعر كيلو البن ما بين 40 إلى 60 جنيها للكيلو في الأسواق المصرية، اعتبارا من اليوم الخميس ، مقارنة بأسعار أبريل الماضي.

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وبحسب مستند مرسل بقوائم أسعار البن والقهوة من شركة عبد المعبود للتجار والموزعين، ارتفع سعر كيلو البن السادة الفاتح والغامق، بنحو 40 جنيها، ليسجل 338 جنيها بدلا من 298 جنيهًا للكيلو في أبريل الماضي.

ورفعت شركة بن عبد المعبود سعر كيلو البن والقهوة الدُبل، بنحو 60 جنيها ليسجل الكيلو 517 جنيها بدلا من 457 جنيهًا للكيلو.

كما رفعت الشركة سعر كيلو البن المحوج بكافة أصنافه فاتح وغامق ومحوج ووسط، إلى مستوى 420 جنيها للكيلو، كما صعدت أسعار البن المحوج السوبر الفاتح والغامق لـ 549 جنيها.

كذلك رفعت شركة بن عبد المعبود، سعر كيلو بن محوج بكافة أصنافه فاتح وغامق ووسط إلى 517 جنيها للكيلو.

ورفعت الشركة عربي سادة 119 جنيها للعلبة، وسعر البن العربي المحوج إلى 745 جنيها للعلبة.

المصدر: القاهرة 24