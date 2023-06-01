الدمار يهدد أهم محاصيل مصر

شكا عدد كبير من مزارعي المانجو وأصحاب المزارع في محافظة الإسماعيلية المصرية والتي تعد من أهم محافظات مصر وأكبرها في زراعة هذا المحصول، من ضياع محصولهم.

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وأوضح المزارعون أن "الرياح الشديدة في اليومين الماضيين أوقعت المحصول وهو في مراحل مبكرة من النمو".

فيما قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة المصرية، إن "الرياح الشديدة التي أوقعت محصول المانجا في الإسماعيلية خلال اليومين الماضيين هي ظواهر طبيعية".

وأكد مستشار وزير الزراعة، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن بعض المزارع تعرضت لسقوط المحصول بفعل الرياح وليست جميعها، موضحا أن محصول الإسماعيلية لا يزال في مراحل مبكرة من النمو ولم يدخل في مرحلة النمو الفيسيولوجي، لذلك ربما يكون من الأفضل لو تم تخليله، ولا يمكن تكميره مطلقا لأن تكميره في هذه المرحلة ستجعل جودته سيئة.

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن محصول المانجو بالأقصر وأسوان الذي تعرض للسقوط بفعل الرياح وصل لمرحلة النضج، ويمكن تكميره كما يفعل المزارعون في هذه المراحل من حصاد المحصول.

وطمأن فهيم المواطنين على أسعار محصول المانجو الموسم الحالي، مؤكدا أن الأسعار لن ترتفع بشكل كبير لأنه محصول غير أساسي بخلاف المحاصيل الأخرى مثل الطماطم وغيرها.

وتابع مستشار وزير الزراعة: في عام 2021 كان هناك عجز في محصول المانجو ولكن أسعاره في السوق لم تتخطى حاجز الـ15 جنيهًا، وذلك لأن القوى الشرائية للمنتج ليست كبرى.

ونفى فهيم ما أشيع مؤخرا بشأن مبيد الأثيريل، مؤكدا أنه مبيد معترف به دوليا من قبل الولايات المتحدة ولا يشكل أي خطورة على صحة الإنسان، كما أنه يتم استخدامه لرش محصول العنب في فترة معينة من عمر المحصول.

وقال فهيم، إن الشائعات دائما ما تلاحق المحاصيل، كما حدث سابقا مع محصول البطيخ والخوخ.

المصدر: القاهرة 24