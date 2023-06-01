وفود فلسطينية تتوجه إلى القاهرة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، بأن وفودا فلسطينية عدة، توجهت إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث عدة ملفات وصفت بالهامة.

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ونقلت وكالة "معا" عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن وفدا من أعضاء المكتب السياسي الجديد للحركة، توجه اليوم للقاهرة عبر معبر رفح البري، للقاء أعضاء المكتب في الخارج لتوزيع المهام الجديدة.

وكانت زيارة الوفد تأجلت مرتين بسبب التصعيد الإسرائيلي ووفاة الأسير خضر عدنان.

إلى ذلك، توجه وفد من العمل الحكومي بغزة برئاسة عصام الدعاليس إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين وبحث سبل مساعدة غزة اقتصاديا.

كذلك، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة على رأس وفد من الداخل والخارج لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين.

يأتي ذلك، غداة زيارة قام بها رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية على رأس وفد إلى مصر، حيث تم توقيع بروتوكول مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين لتعزيز التشاور وتبادل الرؤى حول الموضوعات ذات الأولوية للبلدين وفي القلب منها القضية الفلسطينية.

المصدر: معا