الأجهزة الأمنية المصرية تضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة (صور)

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر، وتصفية عنصرين إجراميين شديدي الخطورة.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، بضربة أمنية حاسمة في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالبحر الأحمر، التي قدرت قيمتها المالية بأكثر من 44 مليون جنيه.

وأشارت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه "إدراكا بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذا لثوابت الإستراتيجية الأمنية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتاجري المواد المخدرة، تمكنت الفرق والوحدات من القضاء على اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بعد إطلاق الأعيرة النارية على القوات".

RT

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقا وقطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام - نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، "اعتزام اثنين من العناصر (الإجرامية شديدة الخطورة) تهريب كميات كبيرة من مخدري (الحشيش - الهيدرو) من خلال نقلها عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء، وإنزالها قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر، وتحميلها بسيارات الدفع الرباعي تمهيدا لترويجها على عملائهما داخل البلاد".

RT

وأضافت أنه "بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مكان تواجد تلك العناصر بأحد المدقات الجبلية بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر".

كما أوضحت أنه "عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العناصر بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزي، ومديرية أمن البحر الأحمر حال إستقلالهما سيارة ربع نقل بالمنطقة المشار إليها ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية على القوات وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعثر بحوزتهما على (5205 طربة مخدر الحشيش بوزن 520.500 كيلو غراما – 153 لفافة لمخدر الهيدرو وزن 260 كيلو غراما – بندقية آلية - 2 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار – نظارة ميدانية - مبلغ مالي – 7 هواتف محمولة)".

وأفادت الأجهزة الأمنية أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق".

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر RT