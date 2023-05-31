المغرب يحتج على المفوضية الأوروبية لوصفها سبتة ومليلية بأراض إسبانية

وجه المغرب رسالة احتجاج إلى المفوضية الأوروبية بسبب اعتبار الأخيرة كلا من سبتة ومليلية أرضا إسبانية.

وفي خطاب لوم ضد نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بالهجرة مارغريتيس شيناس، وجهه المغرب ردا على تصريحات صدرت عنه خلال مشاركته في القمة الأوروبية لوزراء الخارجية في بروكسل والتي اعتبرها عدائية، أكدت الرباط أن سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان.

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وكان اليوناني شيناس، قد اتهم خلال مشاركته في منتدى أوروبي حول الأمن والدفاع، المغرب باللجوء إلى تهديدات متنوعة واستخدام المهاجرين كسلاح، ضد الاتحاد الأوروبي، بحسبما أوردته تقارير إسبانية.

وحسب صحيفة "إل بايس" الإسبانية، فإن المغرب احتج رسميا لدى المنظمات الأوروبية، حول تصريحات المسؤول الأوروبي اتهم فيها المغرب باستغلال ورقة المهاجرين سياسيا، مؤكدا أن سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان.

ويتشبث مارغريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بالهجرة بموقفه بأن المدينتين تتواجدان ضمن التراب الإسباني والأوروبي.

وبعثت وزارة الخارجية المغربية برسالة ضد استهجان دبلوماسي لنائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، المسؤول عن الهجرة، على خلفية تصريحه.

وأرفقت الرباط المذكرة ذاتها بملحق فصلت فيه التصريحات العدائية الرئيسية لمارغريتيس شيناس حول المملكة ومدينتي سبتة ومليلية المغربيتين منذ مايو 2021، لافتة إلى أنها أعربت مرارا وتكرارا، وعبر قنوات مختلفة، عن رفض تصريحات مماثلة سابقة لنائب رئيس المفوضية، داعية إلى إنهائها بشكل قاطع للحفاظ على هدوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وأشارت إليها في الملخص المقدم بالمدن المغربية.

وذكرت الصحيفة يوم الأحد، أن المذكرة الشفوية التي قدمتها الرباط في الاتحاد الأوروبي تجمع تصريحات معادية لشيناس حول المغرب ومدينتي سبتة ومليلية المغربيتين، وأشارت إلى أن الرسالة أحدثت مفاجأة وعدم ارتياح بين قادة الاتحاد.

ونقلت التقارير ذاتها، أن مصادر دبلوماسية أوروبية، عبرت عن استيائها من الموقف المغربي بشأن مدينتي سبتة ومليلية، زاعمة إنه "ليس سلوك الاحترام الذي نتوقعه من بلد يتلقى الكثير من المساعدة من دول الاتحاد".

المصدر: وسائل إعلام مغربية وإسبانية