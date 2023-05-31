أردوغان يدعو نظيره الجزائري لحضور مراسم تنصيبه رئيسا لتركيا

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وجه بهذه المناسبة الدعوة لحضور مراسم تنصيبه رئيسا لتركيا.

وأكد بيان الرئاسة الجزائرية أنه "خلال المكالمة جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تهانيه الحارة باسمه الخاص، وباسم الشعب الجزائري، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه لعهدة جديدة، متمنيا له التوفيق والسداد بعد هذا الانتصار الديمقراطي الذي صنعه الشعب التركي".

وأضاف البيان: "بدوره شكر الرئيس التركي خلال المكالمة الرئيس الجزائري على تهنئته، موجها له بهذه المناسبة دعوة لحضور مراسم تنصيبه رئيسا لتركيا".

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية