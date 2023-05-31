واشنطن: الوضع في تونس معقد ونساعد البلاد للحفاظ على الاستقرار

وصفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، الأوضاع في تونس بأنها معقدة للغاية.

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وأضافت أن الولايات المتحدة مستمرة في تقديم المساعدة لتونس للحفاظ على الاستقرار، وحماية البعثات الدبلوماسية الأمريكية.

وصرحت بأن الحيز الاجتماعي بدأ ينغلق في تونس في ظل تزايد الضغط على الناشطين ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية.

هذا، وأفادت باربرا ليف بأن القوات المسلحة التونسية غير مسيسة وهذا نتيجة علاقة واشنطن الجيدة معهم.

وفي 30 أغسطس 2022، التقت ليف الرئيس قيس سعيد خلال زيارتها لتونس، حيث أكدت حينها على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تتخذ أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشددت مساعدة وزير الخارجية على أهمية تحقيق إصلاحات اقتصادية.

التقت مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف بالرئيس التونسي قيس سعيد فأكدت خلال اللقاء على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تتخذ أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وشددت مساعدة وزير الخارجية على أهمية تحقيق إصلاحات اقتصادية. https://t.co/uC23wX5MLP — U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) August 31, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية