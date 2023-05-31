 
مباشر
عاجل
"أطباء السودان": 17 قتيلا و106 جرحى في قصف عنيف جنوب العاصمة الخرطوم

واشنطن: الوضع في تونس معقد ونساعد البلاد للحفاظ على الاستقرار

أخبار العالم العربي

واشنطن: الوضع في تونس معقد ونساعد البلاد للحفاظ على الاستقرار
RT @StateDept_NEA
الرئيس التونسي قيس سعيد ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vf1y

وصفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، الأوضاع في تونس بأنها معقدة للغاية.

إقرأ المزيد
أعضاء بالكونغرس الأمريكي: مساعدة تونس تستوجب استعادة النظام الديمقراطي
أعضاء بالكونغرس الأمريكي: مساعدة تونس تستوجب استعادة النظام الديمقراطي

وأضافت أن الولايات المتحدة مستمرة في تقديم المساعدة لتونس للحفاظ على الاستقرار، وحماية البعثات الدبلوماسية الأمريكية.

وصرحت بأن الحيز الاجتماعي بدأ ينغلق في تونس في ظل تزايد الضغط على الناشطين ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية.

هذا، وأفادت باربرا ليف بأن القوات المسلحة التونسية غير مسيسة وهذا نتيجة علاقة واشنطن الجيدة معهم.

وفي 30 أغسطس 2022، التقت ليف الرئيس قيس سعيد خلال زيارتها لتونس، حيث أكدت حينها على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تتخذ أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشددت مساعدة وزير الخارجية على أهمية تحقيق إصلاحات اقتصادية.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: الولايات المتحدة استخدمت أوروبا لتدفع تكاليف الحرب في أوكرانيا ودعم نظام زيلينسكي النازي