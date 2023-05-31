فور اعتقاله.. الصحة العراقية تصدر توضيحا حول منتحل صفة طبيب

أصدرت وزارة الصحة العراقية، توضيحا حول الشخص المنتحل لصفة طبيب بمدينة الطب، مبينة إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في ذات اللحظة التي ادعى فيها أنه طبيب.

وأوضحت الوزارة أن "الأنباء التي تحدثت عن القبض عليه، بعد انتحاله صفة طبيب لعدة أشهر غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة" .

وأكدت أن "جميع الأنباء التي انتشرت كانت غير دقيقة والمنتحل ألقي القبض عليه في نفس الوقت الذي ادعى فيه أنه طبيب".

كما أشارت إلى أنه: "تم تسليمه إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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المصدر: RT