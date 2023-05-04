الصحة العراقية تعلن عدد الولادات المسجلة داخل العراق وخارجه خلال 2022

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل (903,016) ولادة داخل البلاد في 2022، عدا أقليم كردستان، فيما سجلت (3,105) ولادة لعراقيين خارج البلاد.

وبين المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر أن "وزارة الصحة وبتوجيه مباشر من السيد الوزير الاستاذ الدكتور صالح الحسناوي اولت اهتمام خاص بالصحة الإنجابية وبتخصص النسائية والأطفال وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة".

وأضاف أن "المؤسسات الصحية في العراق شهدت ولادة (903,016) ولادة عدا أقليم كردستان، فيما سجلت الوزارة (3,105) ولادة خارج العراق في مختلف دول العالم"، مبينا ان "ولادات الذكور كانت الإجمالي (463,327) فيما بلغت ولادات الاناث (442,794) ولادة".

وأوضح البدر أن "العاصمة بغداد تصدرت اعداد الولادات بواقع (206,922) ولادة فيما حلت البصرة بالمرتبة الثانية بواقع (92,147) ولادة، ومحافظة نينوى بالمرتبة الثالثة بواقع (88,302)، فيما كانت محافظة النجف الاشرف الأقل بنسبة الولادات بواقع (47,519) ولادة".

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى ان "الولادات داخل المستشفيات الحكومية بلغت 76% والولادات داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية 1,3% في وقت بلغت الولادات داخل المستشفيات الاهلية بنحو 22%"، مبيناً أن "الولادات الطبيعية منها بلغت (512,746) ولادة، في وقت بلغت الولادات القيصرية بنحو (390,270) ولادة".

وأفاد بأن "العراق سجل ولادات لعراقيين خارج العراق في العديد من الدول خلال 2022 من بينها تركيا وألمانيا وأميركا والسويد وبريطانيا وأستراليا وايران وسوريا والأردن والامارات وغيرها من الدول".

واكد البدر أن "جميع الولادات حظيت بتقديم الرعاية الصحية سوى للأمهات او المولود وتلقت العلاجات لحين خروجها من المستشفى ومن ثم انتقلت الرعاية الى مراكز الرعاية الصحية الأولية للمتابعة الصحية".

المصدر: RT