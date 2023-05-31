تبون يتسلم رسالة هامة من رئيس دولة فلسطين

تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة هامة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، عقب استقباله لسفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز محمد محمود أبو عيطة.

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية: "قدم سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز محمد محمود أبو عيطة رسالة هامة للرئيس الجزائري".

وحضر الاستقبال، مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، محمد النذير العرباوي.

كما وجه الرئيس الجزائري برسالة للشعب الفلسطيني، مؤكدا فيها أن "الجزائر لن تتخلى عنهم".

وكشف عن فحوى الرسالة سفير فلسطين لدى الجزائر، عقب استقباله من طرف الرئيس تبون.

كما أكد الرئيس تبون، على "أهمية وضرورة مواصلة الجهود، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية