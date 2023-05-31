مصر تتخلص من الأوروبيين والأجانب في الحكومة تدريجيا

أظهرت النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام في مصر، تخلص مصر من عدد من الأجانب بلغ قرابة الـ400 أجنبي من العاملين.

وأوضحت النشرة أن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام بلغ 1297 أجنبيا عام 2022، مقابل 1687 أجنبيا عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 23.1%.

وأوضحت النشرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، أن عدد الذكور العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام بلغ 1169 أجنبيا بنسبة 90.1%، في حين بلغ عدد الإناث 128 أجنبية بنسبة قدرها 9.9% عام 2022.

ومثلت الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2022 حيث بلغ 631 أجنبيا بنسبة قدرها 48.7٪، تليها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 368 أجنبيا بنسبة قدرها 28.4٪، بينما مثلت الدول الإقيانوسية (أستراليا نيوزيلاندا غينيا الجديدة.. إلخ) أقل الأعداد حيث بلغ عددهم 32 أجنبيا فقط بنسبة قدرها 2.5٪.

ومثل الأجانب الحاصلون على مؤهل جامعي العدد الأكبر بواقع 884 أجنبيا بنسبة قدرها 68.2٪، يليهم الحاصلون على مؤهل أقل من الجامعي بعدد 244 أجنبيا بنسبة قدرها 18.8٪.

ويمثل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر بـ750 أجنبي بنسبة 57.8٪، يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 374 أجنبيا بنسبة قدرها 28.8٪، ثم عمال تشغيل المصانع ومشغلي الماكينات وعمال جمع مكونات الإنتاج حيث بلغ عددهم 94 أجنبيا بنسبة قدرها 7.2٪ من إجمالي عدد الأجانب.

وأشارت النشرة إلى أن العاملين الأجانب بالقطاع العام/ الأعمال العام يمثلون العدد الأكبر بعدد 540 أجنبيا بنسبة قدرها 41.6٪، يليهم العاملون الأجانب بالهيئات العامة بعدد 513 أجنبيا بنسبة قدرها 39.6٪ (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً).

وبلغ عدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام 893 أجنبيا بنسبة قدرها 68.9٪، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 404 أجانب بنسبة قدرها 31.1٪ عام 2022.

المصدر: الشروق