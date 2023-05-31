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الأزهر يقرر إنشاء أول معهد ديني في تاريخه داخل القدس

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الأزهر يقرر إنشاء أول معهد ديني في تاريخه داخل القدس
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أصدر الإمام الأكبر للجامع الأزهر الشريف في مصر أحمد الطيب، توجيهاته لمسؤولي مشيخة الأزهر بإنشاء معهد أزهري بمدينة القدس في الأراضي المحتلة.

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وشدد شيخ الأزهر، على ضرورة تزويد المعهد الأزهري الذي سيتم إنشاؤه بمدينة القدس بالمعلمين والإداريين وكل ما يحتاجه على نفقة الأزهر الشريف.

وأكد الإمام الأكبر، أن الأزهر مستمر في فضح ممارسات الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، ومستمر في إرسال الرسائل لهذا الكيان المغتصب بأن "الأزهر الشريف سيفضح جرائمكم ويسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني مهما تكممت الأفواه وصمت الآذان".

وشدد شيخ الأزهر، على أن "الأزهر الشريف سيظل ينادي بصحوة الضمير العالمي إلى أن يأذن الله بزوال هذا الاحتلال الظالم الذي يسير ضد كل القوانين الإلهية والدينية".

وعبر الإمام الأكبر عن أسفه وحزنه للمشهدين العربي والعالمي الصامت تجاه القضية الفلسطينية.

المصدر: RT

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