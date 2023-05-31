الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر دبلوماسي سوداني، بأن الجيش علق مشاركته في محادثات جدة بشأن وقف إطلاق النار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية.

ويأتي ذلك بعد يومين على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لخمسة أيام أخرى بناء على الهدنة الأولى التي وقعت يوم 20 مايو واستمرت لسبعة أيام.

وبدأت المحادثات مع قوات الدعم السريع في أوائل مايو وأصدرت إعلانا بالتزامات حماية المدنيين واتفاقيتين قصيرتين لوقف إطلاق النار تم انتا هاكهما مرارا.

وكانت القوات المسلحة السودانية، نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، وهو يتفقد "القوات المرابطة ببعض المواقع" ويوجه كلمة أمام الجنود.

فيما أكدت قوات الدعم السريع في السودان دعمها للمبادرة السعودية الأمريكية، والتزامها بالهدنة، التي تعطلت بسبب "خروقات متعددة من قوات الانقلابيين".

هذا وأفادت معلومات بأن الجيش السوداني أغلق اليوم الأربعاء، جسر مدينة الفتيحاب من جهة أمدرمان غربي العاصمة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في أم درمان وإطلاق نار متقطع في منطقة المهندسين.

المصدر: "رويترز" + RT