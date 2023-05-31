الجبهة الشعبية تعلن مقتل 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية على منطقة البقاع اللبنانية (صور)

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقتل 5 من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف موقعا لها في منطقة البقاع اللبنانية، فيما نفت إسرائيل تنفيذ أي غارة.

وقالت الجبهة الشعبية إن 5 من عناصرها قتلوا وأصيب 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف موقع للقيادة العسكرية للجبهة في منطقة البقاع بلبنان فجرا، مشيرة إلى أن "هذه الجريمة ليست معزولة عن الأحداث الأخيرة المتسارعة على الجبهتين اللبنانية والسورية، وفي إطار التهديدات الصهيونيّة المتواصلة التي تستهدف قوى المقاومة في داخل وخارج فلسطين".

وأشارت إلى أن "الاحتلال يسعى من خلال ارتكاب هذه الجريمة إلى توجيه مجموعة من الرسائل إلى المقاومة متوهمًا أنّه يستطيع من خلالها ردع المقاومة المتنامية والتي سترد على هذه الجريمة دون أن ترهبها التهديدات الصهيونيّة".

ووقعت الغارة فجرا واستهدفت مركزا عسكريا في منطقة قوسايا عند الحدود اللبنانية السورية شرقي سهل البقاع اللبناني.

وتسببت الغارة في إصابة آليات تابعة للجبهة عند مدخل أحد أنفاق الموقع المستهدف وفي خسائر مادية لم تحددها الجبهة الشعبية.

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "إسرائيل تنفي أي صلة لها بالغارة على الحدود السورية اللبنانية".

المصدر: RT