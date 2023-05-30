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السعودية..مقطع فيديو من عملية مداهمة لوكر تاجر مخدرات يثير تفاعلا في "تويتر" (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية..مقطع فيديو من عملية مداهمة لوكر تاجر مخدرات يثير تفاعلا في
Sputnik
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أعلن الأمن العام في السعودية، القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، لترويجهما مواد مخدرة في العاصمة الرياض.



ونشر حساب الأمن العام في "تويتر"،  تقريرا مصورا  يظهر أفرادا من جهاز مكافحة المخدرات، يستعدون لمداهمة مقر سكن مروجي المخدرات، حيث نفذوا المداهمة بنجاح.

وبين مقطع الفيديو أن شرطة منطقة الرياض تمكنت من إحباط ترويج مادة الحشيش المخدر، و19973 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي والقبض على مروجيها وهما مقيم من الجنسية الباكستانية ومواطن، لافتا إلى أنه ضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مليون و 32 ألفا و400 ريال ، وتم القبض عليهما وإحالتهما لجهة الاختصاص .

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع الفيديو، مشيدين ببسالة عناصر قوة المداهمة، حيث علق أحدهم قائلا: "استمروا قواكم الله وحفظكم من كل شر"، واضاف آخر: "جهود كبيرة تبذلها وزارة الداخلية ورجال الأمن العام وخصوصاً الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال هذه الحملة المكثفة التي مازالت مستمرة لحماية المجتمع من الأدوات القذرة التي تستخدم لقتل وتدمير الشباب".

المصدر: RT

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