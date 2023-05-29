السفارة السعودية تحذر رعاياها في أستراليا

دعت السفارة السعودية لدى أستراليا، رعاياها إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك جراء الهزة الأرضية التي وقعت في ولاية فيكتوريا.

وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت السفارة: "تنبيه.. نظرا لحدوث هزة ارضية في ولاية فكتوريا، تأمل السفارة من كافة المواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من مكتب الأرصاد الجوية في الولاية".

ودعت سفارة المملكة لدى كانبرا إلى التواصل معها في حال الطوارئ على الهاتف الساخن.

تنبيه، نظراً لحدوث هزة ارضية في ولاية فكتوريا، تأمل السفارة من كافة المواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من مكتب الأرصاد الجوية في الولاية.

وفي حالة الطوارئ يرجى التواصل على هاتف الطوارئ

0432257277https://t.co/s2PxXTaDK8 — Embassy of Saudi Arabia in Australia (@KSAembassyAUST) May 28, 2023

المصدر: RT