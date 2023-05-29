مقتل شخص جراء سيول جارفة داهمت عدة محافظات أردنية.. والسلطات تحذر (فيديو)
لقي شخص مصرعه جراء سيول داهمت منطقة الشامية بمحافظة العقبة في الأردن، فيما شهدت العديد من المحافظات في المملكة تساقطا غزيرا للأمطار.
وتعاملت كوادر الإنقاذ في الدفاع المدني وشرطة العقبة، أمس الأحد، مع بلاغ يفيد بانجراف سيارة داخلها شخصان بعد أن داهمتها السيول في الشامية.
وأوضحت مديرية الأمن العام، أنه تمت الاستجابة للحادثة والعمل على إنقاذ أحد الأشخاص، فيما واصلت البحث طوال الليلة الماضية عن الشخص الآخر ضمن عملية تمشيط واسعة لمجرى السيل حتى تم العثور عليه فجر الاثنين متوفيا.
من جهتها، أصدرت مديرية الأمن العام بيانا، جددت فيه التحذير من الأحوال الجوية السائدة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على الأردن.
شاهد | أضرار لحقت بعدد من السيارات في #عمّان جراء التساقط الكثيف للبرد صباح الاثنين#الأردن#عمان#البرد#تساقط_البرد#عدم_استقرار_جوي#الطقس#هنا_المملكةpic.twitter.com/h4DLZOyIiY— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 29, 2023
ويتخلل حالة عدم الاستقرار الجوي هطولات مطرية وهبوب رياح محملة بالغبار والأتربة، في أجزاء متفرقة من الأردن وخاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.
ودعت مديرية الأمن العام إلى أخذ الحيطة والحذر من احتمال تشكل السيول خاصة في جنوب وشرق المملكة.
دوار هيا - العقبة ... مشاهد من المنخفض الخماسيني #خبرني#الأردنpic.twitter.com/yV40GFwt8F— خبرني Khaberni (@khaberni) May 29, 2023
وشدد البيان على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيرا على الاقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.
تساقط كثيف للبرد شهدته مناطق عدة في العاصمة عمّان صباح الاثنين.. حبات البرد ألحقت أضرارا في عدد من السيارات#الأردن#عمان#البرد#تساقط_البرد#عدم_استقرار_جوي#الطقس#هنا_المملكةpic.twitter.com/Az5iQxLMpZ— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 29, 2023
وحذرت المديرية من الغبار الكثيف، لافتة إلى ضرورة التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية، والاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون والجهاز التنفسي والربو والحساسية.
فيضانات في #الاردن ❗️— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) May 29, 2023
29-5-2024
Jordan 🇯🇴
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شاهد بالفيديو.. البرَد يحطم زجاج مركبات في عمانhttps://t.co/XUpbWeGyNh#عاجل#رؤيا_الإخباري#أمطار#البرد#الأردنpic.twitter.com/bHWkquM2Fd— Roya News (@RoyaNews) May 29, 2023
المصدر: المملكة+ وكالات