مقتل شخص جراء سيول جارفة داهمت عدة محافظات أردنية.. والسلطات تحذر (فيديو)

لقي شخص مصرعه جراء سيول داهمت منطقة الشامية بمحافظة العقبة في الأردن، فيما شهدت العديد من المحافظات في المملكة تساقطا غزيرا للأمطار.

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وتعاملت كوادر الإنقاذ في الدفاع المدني وشرطة العقبة، أمس الأحد، مع بلاغ يفيد بانجراف سيارة داخلها شخصان بعد أن داهمتها السيول في الشامية.

وأوضحت مديرية الأمن العام، أنه تمت الاستجابة للحادثة والعمل على إنقاذ أحد الأشخاص، فيما واصلت البحث طوال الليلة الماضية عن الشخص الآخر ضمن عملية تمشيط واسعة لمجرى السيل حتى تم العثور عليه فجر الاثنين متوفيا.

من جهتها، أصدرت مديرية الأمن العام بيانا، جددت فيه التحذير من الأحوال الجوية السائدة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على الأردن.

ويتخلل حالة عدم الاستقرار الجوي هطولات مطرية وهبوب رياح محملة بالغبار والأتربة، في أجزاء متفرقة من الأردن وخاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

ودعت مديرية الأمن العام إلى أخذ الحيطة والحذر من احتمال تشكل السيول خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وشدد البيان على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيرا على الاقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

وحذرت المديرية من الغبار الكثيف، لافتة إلى ضرورة التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية، والاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون والجهاز التنفسي والربو والحساسية.

المصدر: المملكة+ وكالات