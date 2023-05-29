اختفاء ظل الكعبة! (فيديو)

في مشهد يتكرر مرتين سنويا، شهدت سماء مدينة مكة المكرمة، أمس الأحد، تعامد الشمس على الكعبة ما أدى لاختفاء ظلها.

وحدث تعامد الشمس على الكعبة "وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرا (10:18 ت.غ)"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

الكعبة المشرفة وقت تعامد الشمس اليوم الأحد 28 مايو 2023 🔆🕋 pic.twitter.com/hjUWCTwUoe — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) May 28, 2023

وأشارت "واس" إلى أن "التعامد هو الأول للشمس لهذا العام".

من جهته، قال رئيس الجمعية الفلكية بمدينة جدة ماجد أبو زاهرة إن "ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان".

#فلكية_جدة:

سماء #مكة_المكرمة تشهد تعامد الشمس

على #الكعبة_المشرفة وهو التعامد الأول

للشمس لهذا العام. pic.twitter.com/cqvcwvXXZc — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) May 28, 2023

وأوضح أن "التعامد يتكرر مرتين في العام، الأولى في مايو، والثانية في يوليو"، مشيرا إلى أن التعامد يحصل "أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء لتصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال مايو، وعند عودتها جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في يوليو".

وأضاف أبو زاهرة أن "ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة وحساب محيط الكرة الأرضية".

المصدر: واس