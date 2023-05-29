ليبيا.. مقتل شخصين على الأقل جراء غارات بطائرات مسيرة

أفادت وسائل إعلام ليبية ومسؤول في مدينة الزاوية غربي البلاد، بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين يوم الأحد، جراء غارات بطائرات مسيرة على أهداف في محيط المدينة.

وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية مساء الأحد أن "ضربة جوية من قبل الطيران المسيّر استهدفت مواقع بميناء الماية قرب الزاوية للمرة الثانية خلال يومين"، حيث تشن الحكومة الليبية حملة ضد مواقع للمهربين.

وبثت القناة مقطع فيديو لقارب تتصاعد منه ألسنة النيران والدخان الأسود.

من جهته، أوضح علي أبوزريبة، النائب عن مدينة الزاوية الواقعة على بعد 45 كيلومترا غربي طرابلس، في "فيسبوك": "أصيب ابن أخي محمد عدنان أبوزريبة نتيجة القصف بمنطقة الماية"، مشيرا إلى مقتل شخصين آخرين.

ويقع ميناء الماية على بعد نحو 10 كيلومترات من الزاوية، وهي مدينة تضم مصفاة نفط رئيسية.

كما انتشرت مساء الأحد مقاطع فيديو للغارة الثانية خلال يومين، بمواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب صور القتلى والمصاب ابن شقيق النائب وهو يخضع للعلاج في المستشفى.

وكان النائب أبوزريبة قد أعلن يوم الجمعة في تصريح تلفزيوني أن "غارة بطائرة مسيّرة" استهدفت منزله.

وكانت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة قد أعلنت يوم الخميس الماضي شن غارات جوية "ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي".

ولم تؤكد الحكومة الضربات الأخيرة ولم تصدر حتى الآن تقارير مفصلة عن حصيلتها.

وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.

المصدر: "فرانس برس"