مصر.. وزارة الصحة تكشف تطورات الحصول على شهادة الصحة العالمية بالقضاء على فيروس خطير

كشفت وزارة الصحة المصرية تطورات حصول مصر على شهادة الصحة العالمية بالقضاء على فيروس الالتهاب الكبدي "سي".

وفي تصريحات صحفية، قال وزير الصحة خالد عبد الغفار إن مصر تقدمت بالملف لمنظمة الصحة العالمية، خلال حضورها الجمعية العامة الـ76 للمنظمة بجنيف، وفي انتظار نتائج الدراسة خلال يونيو المقبل، موضحا أنه تم استقبال 4 وفود من المنظمة لتقييم موقف مصر في علاج فيروس "سي" والقضاء عليه، وأنه تم الإشادة بجهود مصر في هذا الملف.

هذا وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة روش الدوائية في وقت سابق، لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.

ولفت عبد الغفار إلى العبء الطبي والاجتماعي والاقتصادي الذي عانت مصر منه لسنوات وعقود بسبب انتشار الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي "سي" حتى نجحت مصر في التصدي لهذا المرض، وتمكنت من تغيير تصنيفها من الدولة الأعلى عالميا من حيث معدلات الانتشار، لتصبح أول دولة في العالم، تتقدم رسميًا بملف متكامل لمنظمة الصحة العالمية للحصول على الإشهاد الدولي بالقضاء على فيروس "سي"، مضيفا أن مصر تشهد طفرة في تطوير وتحديث البرامج العلاجية لسرطان الكبد، ضمن الجهود الرامية لتحقيق العدالة والمساواة في توفير أفضل وأحدث العلاجات العالمية.

وأكد على أهمية مواصلة بناء القدرات الوطنية والوصول بها إلى أعلى المستويات بالتعاون بين الخبراء المصريين وشركائهم من الجامعات والمعاهد البحثية، ومراكز علاج السرطان في العالم، لبناء منظومة قياسية متكاملة في التشخيص والعلاج.

المصدر: "القاهرة 24"