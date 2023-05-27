الرياض: الفريق الفني السعودي المعني بإعادة افتتاح سفارة المملكة لدى سوريا يصل دمشق

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت أن الفريق الفني السعودي المعني بإعادة افتتاح سفارة المملكة لدى سوريا وصل إلى دمشق.

وفي بيان لها، قالت الخارجية السعودية: "وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذا لقرار المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية هناك".

وأضاف البيان: "والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة الأستاذ غازي بن رافع العنزي، بسعادة معاون وزير الخارجية د.أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية السيد عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق".

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة الأستاذ غازي بن رافع العنزي، بسعادة معاون وزير الخارجية د.أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية السيد عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق. — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 27, 2023

المصدر: RT