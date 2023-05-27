مصر.. السلطات ترد بحدة على انتقادات بشأن زيادة قيمة رسوم الحفلات

رد وزير المالية المصري محمد معيط، على انتقاد البعض بشأن زيادة الرسوم على الحفلات والعروض الترفيهية.

وخلال مداخلة هاتفية في قناة MBC مصر، أوضح محمد معيط قائلا: "لما ألاقي حفلات في الساحل سعر التذكرة بآلاف الجنيهات والناس مش زعلانة، لكن لو الدولة هتاخد 5% رسوم الناس زعلانة".

وأضاف وزير المالية: "يعني واحد راح دافع في حفلة 3 آلاف جنيه، لو قلت له إديني 20 جنيه، ده اللي هيزعل".

وأردف: "رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% يستفيد به كل أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتلك الزيادة".

المصدر: "صدى البلد"