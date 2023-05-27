مفتي مصر يصدر فتوى بخصوص (DNA)

قال مفتي مصر شوقي علام إن هناك ضوابط شرعية دقيقة في مسألة إثبات النسب عبر الحمض النووي (DNA).

وقال في فتوى عبر قناة "صدى البلد" المصرية، أنه يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات معينة، منها حالات التنازع على مجهول النسب وفي حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال، وكذلك حالات الاشتباه في أطفال الأنابيب.

وأشار إلى أن البصمة الوراثية جائزة شرعا في حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، والتحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.

المصدر: مصراوي