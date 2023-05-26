تونس.. القبض على "تكفيري" كان يخطط لـ"عمليات إرهابية متزامنة"

ألقت الأجهزة الأمنية التونسية، اليوم الجمعة، على عنصر "تكفيري"، كان يقوم بالتحضير لتنفيذ "عمليات إرهابية متزامنة"، وذلك بمدينة صفاقس مشيرة إلى أنّه مناصر لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن ذلك المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، العميد حسام الدين الجبابلي، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، مضيفا أنه "في إطار عمل مشترك بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني (الدرك)، وإدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، تم الكشف بمدينة صفاقس عن عنصر تكفيري مناصر لتنظيم داعش الإرهابي".

وذكر أنه كانت بحوزة الموقوف مواد متفجرة، و"بختم الأبحاث وإحالة المعني على أنظار النيابة العمومية بالقطب (المُجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه".

المصدر: وسائل إعلام تونسية