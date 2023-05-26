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البرلمان الليبي يندد بـ"الهجوم" على منزل نائب في مدينة الزاوية

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البرلمان الليبي يندد بـ
Legion-Media
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ندد مجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة، بالهجوم الذي استهدف منزل نائب في مدينة الزاوية غرب البلاد، موضحا متابعته بقلق شديد أحداث الهجوم باستخدام طائرة مسيرة.

وجاء في بيان صدر عن هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي: "تابع مجلس النواب بقلق شديد أحداث الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة في مدينة الزاوية، والتي استهدفت منزل عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة". 

وأضاف البيان: "ندين ونشجب الاعتداء السافر، ونستنكر بذات الشدة الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية".

بدوره، استنكر النائب أبو زريبة، وهو معارض لحكومة عبد الحميد الدبيبة، "الغارة بالطائرة المسيرة" على منزله.

وبحسب مصادر متطابقة لم يسجل سقوط ضحايا.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها على "تويتر" أنها تتابع الأحداث وتعتبرها "تشكل تذكيرا بالحاجة الملحة لليبيا إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد".

كما أضافت أن "أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة"، على أن "تظل حماية المدنيين أولوية قصوى".

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المصدر: وكالات

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