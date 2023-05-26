 
مباشر

100 مليار دولار.. حديث رئيس وزراء العراق السوداني عن محمد بن سلمان يتصدر "تويتر"

أخبار العالم العربي

100 مليار دولار.. حديث رئيس وزراء العراق السوداني عن محمد بن سلمان يتصدر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vdu8

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو من مقابلة لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني يستذكر فيه حديثا سابقا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وفي مقطع الفيديو المتداول قال رئيس الوزراء العراقي: "الأمير محمد بن سلمان، قال لي أنا و وزرائي مستشارين عندك، ومستعد للاستثمار في العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا