100 مليار دولار.. حديث رئيس وزراء العراق السوداني عن محمد بن سلمان يتصدر "تويتر"

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو من مقابلة لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني يستذكر فيه حديثا سابقا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وفي مقطع الفيديو المتداول قال رئيس الوزراء العراقي: "الأمير محمد بن سلمان، قال لي أنا و وزرائي مستشارين عندك، ومستعد للاستثمار في العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار".

"أنا و وزرائي مستشارين عندك، ومستعد للإستثمار في #العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار"

حديث سابق لسموّ #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مع رئيس الوزراء يُعبّر عن دعم سموّه للعراق وأمنه ونماءه وهذا ماتُترجمه أعمال #مجلس_التنسيق_السعودي_العراقي 🇸🇦🇮🇶 pic.twitter.com/LWLaZSQ971 — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) May 25, 2023

الامير محمد بن سلمان🇸🇦يغلق باب الاعذار على الحكومة العراقية🇮🇶: أنا و وزرائي مستشارين عندك ٬ ومستعد للإستثمار في العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار. pic.twitter.com/7Bfsgjl9GH — 𝔐𝔬𝔥𝔞𝔪𝔪𝔢𝔡 𝔄𝔩𝔦 (@Mohali_Aliraqi) May 25, 2023

"أنا و وزرائي مستشارين عندك، ومستعد للإستثمار في العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار"

حديث سابق لسموّ #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مع رئيس الوزراء يُعبّر عن دعم سموّه للعراق وأمنه ونماءه وهذا ماتُترجمه أعمال

مجلس التنسيق السعودي العراقي 🇸🇦🇮🇶 pic.twitter.com/A6DOtJJcqc — مصلح آل مسلّم (@musleh_musllam) May 25, 2023

الامير محمد بن سلمان🇸🇦 يبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والحكومة العراقية🇮🇶أنا و وزرائي مستشارين عندك ٬ ومستعد للإستثمار في العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار.#بغداد

#الخميس_الونيس#البصرةpic.twitter.com/DBv7xtf0UR — محمد الرويس (@w2q21) May 25, 2023

"أنا و وزرائي مستشارين عندك، ومستعد للإستثمار في العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار" حديث سابق لسموّ #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مع رئيس الوزراء يُعبّر عن دعم سموّه للعراق وأمنه ونماءه وهذا ماتُترجمه أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي 🇸🇦📷 pic.twitter.com/LpZ1UMaPp8 — عبد الرشيد (@AbdulR_1917) May 26, 2023

"أنا و وزرائي مستشارين عندك، ومستعد للإستثمار في العراق من المليار إلى الـ100 مليار دولار"

حديث سابق لسموّ #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مع رئيس الوزراء يُعبّر عن دعم سموّه للعراق وأمنه ونماءه وهذا ماتُترجمه أعمال

مجلس التنسيق السعودي العراقي 🇸🇦🇮🇶#الملهم 💚 pic.twitter.com/y2EHO9wEaS — MBS 🇸🇦 saleh alghofiry (@SAMalghofiry) May 25, 2023

المصدر: RT