حالتا وفاة بالجزائر جراء السيول والتقلبات الجوية الأخيرة (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة، جراء السيول والتقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها العديد من ولايات البلاد.

وأوضح بيان للوزارة أن "حالتي الوفاة تشملان طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات جرفتها السيول بولاية قالمة في أقصى الشرق، وطفلا في السابعة يقطن بولاية تيبازة غرب العاصمة، الذي توفي متأثرا بجروحه بعد انهيار جدار ملعب جواري لكرة القدم".

كما تم تسجيل تضرر عدد من البنايات والمنازل وكذا المرافق العمومية إثر تسرب مياه الأمطار وارتفاع منسوبها، وغلق العديد من الطرقات وكذا صعوبة السير فيها جراء الفيضانات.

وتم تنصيب خلية مركزية على مستوى وزارة الداخلية لمتابعة مخلفات الأمطار، وضمان التكفل السريع بالمتضررين.

كما دعت مديرية الأمن في بيان، سائقي المركبات ومستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم، على إثر التقلبات الجوية التي تعرفها عدد من الولايات.

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المصدر: RT