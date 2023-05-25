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مصر.. الحكومة تسحب الجنسية المصرية من عدد كبير من الفلسطينيين وتعلن السبب!

أخبار العالم العربي

مصر.. الحكومة تسحب الجنسية المصرية من عدد كبير من الفلسطينيين وتعلن السبب!
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أصدر مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، 4 قرارات بسحب الجنسية المصرية من الفلسطينيين.

وتنص القرارات على سحب الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص من مواليد فلسطين لـ"اكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة".

كما تم سحب الجنسية من فلسطينيين من مواليد الإمارات للسبب ذاته.

وصدرت القرارات جميعها بناء على معلومات قدمها وزير الداخلية المصري.

وتم سحب الجنسية من 4 أشخاص، حيث يشمل القرار أبناءهم إيضا.

ويبلغ عدد الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسيات 11 فلسطينيا.

المصدر: RT

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