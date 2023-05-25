روسيا تعرض مساعدة مصر في التحول الرقمي قضائيا

يهتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل كبير بالتحول الرقمي للقضاء المصري، والارتقاء بالمنظومة، حيث عرضت روسيا مساعدة مصر في هذا الصدد.

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وفي هذا السياق، ناقش النائب العام الروسي إيغور كراسنوف ووزير العدل المصري عمر مروان، إمكانية مساعدة روسيا لمصر في التحول الرقمي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وقال النائب العام الروسي إن العلاقات الروسية المصرية تتطور بشكل ديناميكي في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون في مجال القانون.

وأوضح كراسنوف: "كانت مشاركتكم في المنتدى القانوني الدولي في سانت بطرسبرغ هذا الشهر تأكيدا قويا على ذلك". "قرأت بكل الاهتمام تقريركم حول قضايا حقوق الإنسان."

وأشار: "أعلم أن وزارة العدل المصرية تولي اهتماما كبيرا للتحول الرقمي للعدالة. نحن نقوم بعمل مماثل في أنشطة الادعاء. أنا متأكد من أن تبادل الخبرات في هذا المجال يمكن أن يصبح دافعا آخر لتعاوننا متبادل المنفعة".

واقترح إيغور كراسنوف تطوير آلية تفاعل العمل المستمر بين الهيآت الروسية والمصرية في مختلف المجالات، قائلا: "يمكن أن يكون أساسها القانوني الاتفاقات الخاصة وبرنامج الأنشطة المشتركة مثلما تلك التي أبرمناها وننفذها مع مكتب النائب العام المصري".

المصدر: RT