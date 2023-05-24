"الناتو": الجيش العراقي أقدم من الحلف وهو من أقوى جيوش المنطقة

أشارت ممثلية "الناتو" في العراق إلى أن الجيش العراقي أقدم من الحلف، وأنه من أقوى جيوش المنطقة، وأكدت أن تواجد "الناتو" في العراق لغرض المشورة والتدريب فقط.

وأشار قائد بعثة "الناتو" الجديد في العراق، خوسيه أنطونيو، في كلمة له خلال مراسيم استبدال قيادة الحلف في العراق: "اليوم يستلم قائد إسباني قيادة بعثة الناتو في العراق، ولا يوجد أي تغيير يذكر في عمل البعثة".

وأضاف أن "جميع أعضاء الحلف يتشاركون الأهداف والقيم نفسها"، موضحا أن "الناتو ولد لأنه لم يكن بمقدور أي دولة مواجهة التهديدات التي يشكلها الخصوم الخارجيون بمفردها".

وأوضح أن "التهديدات والخصوم تغيرت على مر السنين ولكن التحالف تكيف مع التحديات الجديدة، ووجود الناتو في العراق يأتي وفق طلب حكومتها لدعم إصلاح القطاع الأمني"، مشيرا إلى أن "البعثة ليست ذات طبيعة قتالية وإنما تقديم الاستشارة والتعامل مع المشاكل نفسها التي نواجهها".

بدوره، قال الفريق الأول بحري، قائد قيادة الحلفاء المشتركة في نابولي، ستيوارت مونش، خلال المراسيم، إن "مراسيم تغيير السلطة تمثل استمرارا في القيادة، فضلا عن أنها تمثل التزام شراكتنا للعمل في بعثة الناتو بالعراق".

وأضاف أن "بعثة الناتو في العراق هي بعثة استشارية وتدريبية وتعمل بطلب من الحكومة ودعم القوات العراقية وتدريب الجيل القادم، والشراكة تتطلب تعاونا مع المسؤولين العراقيين".

إقرأ المزيد

المصدر: وكالة الأنباء العراقية