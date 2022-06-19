العراق و"الناتو" يبحثان التعاون البناء في الاستشارة والتدريب

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع قائد بعثة حلف "الناتو" في البلاد جيوفاني إينوتشي، التعاون البناء في مجال الاستشارة والتدريب.

وقال مكتب الأعرجي في بيان، إن "الأخير استقبل بمكتبه الأحد، قائد بعثة حلف (الناتو) في العراق الفريق جيوفاني إينوتشي، إذ تم استعراض عمل بعثة الحلف في البلاد، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون البناء بين الطرفين، لاسيما في مجال الاستشارة والتدريب".

وجدد الأعرجي "حرص العراق على إنجاح مهمة الحلف التدريبية وبناء القدرات والاستشارة، بما يعزز من قدرة القوات العراقية على مواجهة الإرهاب والقضاء على الزمر الإرهابية".

من جهته، أوضح إينوتشي "أهمية العلاقة مع العراق، كونه بلدا محوريا في المنطقة والعالم، وأن استقراره سينعكس إيجابا على الاستقرارين الإقليمي والدولي".

وأشار إلى أن "بعثته على استعداد للعمل وفق أولويات الحكومة العراقية في مجال التدريب، وبناء القدرات الأمنية"، مثمنا "الدور الذي تقوم به الحكومة العراقية في هذا الإطار".

المصدر: "السومرية"