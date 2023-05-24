الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بخرق الهدنة الإنسانية واتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان مؤخرا في جدة، وحملته مسؤولية تجدد المواجهات.

وذكرت قوات الدعم السريع في بيان صدر يوم الأربعاء: "في تجاوز سافر للقوانين والأعراف الدولية ونكوص عن اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع بمدينة جدة يوم 20 مايو 2023، اخترقت قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد المتطرفة اليوم، الهدنة الانسانية المعلنة وقامت بالهجوم على قواتنا في عدد من المحاور عبر الطيران الحربي والقصف المدفعي والهجوم البري .

وأضاف البيان: "وإزاء هذا التصرف الغادر استخدمت قواتنا حق الدفاع عن النفس وعن مواقع تمركزها واستطاعت صد هجوم الانقلابيين في منطقة شارع الغابة والاستيلاء على 3 دبابات وتدمير أخرى فيما لا تزال عمليات الحصر مستمرة لخسائر القوات المعتدية" .

وجاء في البيان: "وفي أمدرمان هاجم طيران الانقلابيين مواقع قواتنا بالخرطوم وتم إسقاط طائرة (ميج).

وأضافت: "تؤكد قوات الدعم السريع التزامها الكامل بالهدنة الانسانية المعلنة تقديرا للظرف الإنساني لشعبنا، وتدعو الانقلابيين الى الالتزام بالهدنة الإنسانية المعلنة واحترام اتفاق وقف إطلاق، وتود أن تجدد التأكيد وبشكل قاطع إنه لا وجود لأي مظاهر عسكرية في جميع المستشفيات التي تقع تحت سيطرتها وأن قواتنا على أهبة الاستعداد لتسهيل وصول المساعدات والفرق الطبية للمستشفيات بما يساعد في توفير الخدمة للمدنيين".

المصدر: RT