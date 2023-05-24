الحكومة المغربية تطمئن بشأن أضاحي العيد

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن الحكومة تعمل على ضمان عرض وفير من الأضاحي قبيل عيد الأضحى في مختلف نقاط البيع.

وأضاف مصطفى بايتاس أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في التحكم في الأسعار.

وصرح المسؤول الحكومي خلال مؤتمر صحفي أعقب المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء، بأن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته، خلال المجلس الوزاري الأخير المنعقد بالرباط، لإطلاق برنامج كلفته 10 مليارات درهم لدعم الفلاحين على مستوى الأعلاف، والتدخل على مستوى الإنتاج عبر دعم المدخلات التي عرفت ارتفاعا، وساهمت في حصول ارتباك على مستوى أسعار المواد الفلاحية.

في السياق ذاته، أشار بايتاس إلى برنامج آخر مرتبط بالتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، حيث أفاد بأنه يجب أن نعترف بأن من مسببات الارتباكات التي حصلت على مستوى إنتاج مجموعة من المواد هو الانخفاض الكبير في كمية المياه التي كانت تعطى للفلاحين.

وأوضح أن الكميات التي تخصص للقطاع الفلاحي خلال السنوات الماضية تجاوزت 4 مليارات متر مكعب في حين لم تتجاوز خلال السنة الماضية مليار متر مكعب.

وأكد المتحدث وجود عجز كبير يقدر بـ75 في المائة أثر على حجم المساحات المزروعة والإنتاج.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي