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مصدر سوداني لـRT: إسقاط طائرة "ميغ" في أم درمان والقبض على أحد الطيارين (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أكد مصدر إعلامي سوداني لـRT اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة "ميغ" في منطقة المنصوره في أم درمان، لافتا إلى أنه تم القبض على أحد الطيارين وجار البحث عن الطيار الآخر.

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يأتي ذلك، بعدما طالبت السعودية والولايات المتحدة الامريكية، طرفي الصراع في السودان الالتزام بتعهداتهما بوقف إطلاق النار.

وتوصل الجيش وقوات الدعم السريع خلال مفاوضات عقدت في جدة، إلى اتفاق لهدنة مؤقتة مدتها 7 أيام، دخلت يوم 22 مايو حيز التنفيذ، بوساطة أمريكية سعودية.

المصدر:RT

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