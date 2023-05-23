وثائق خطيرة تكشف سبب حرب 1956 ضد مصر وعلاقة السلاح السوفيتي

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وثائق أمريكية خطيرة حول السبب الحقيقي وراء اندلاع حرب عام 1956 أو ما يعرف بـ"العدوان الثلاثي" على مصر.

ونقل موقع "مكور راشون" الإخباري الإسرائيلي مقالا تم نشره في صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الجمعة 16 يونيو من عام 1967 يضم العديد من الوثائق والخرائط لحربي 56 و67 والسبب الحقيقي وراء الهجوم الكاسح الذي شنته تل أبيب على شبه جزيرة سيناء.

وأوضح الموقع أن حرب 67 كانت استكمالا للعملية العسكرية التي فشلت عام 1956، والتي خاضتها كل من فرنسا وإنجلترا وإسرائيل ضد مصر بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن اقتناء مصر السلاح السوفيتي عام 1955 كان الشرارة الأولى لهذه الحروب والسبب الحقيقي لاندلاعها.

وقال الموقع العبري إن زعيم إسرائيل الأكثر ديناميكية، الجنرال موشيه دايان وزير الدفاع الإسرائيلي خلال حرب 1967 كان هو مهندس النصر في الحربين ضد مصر والعرب، حيث أنه كان يعد الخليفة السياسي لديفيد بن جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، وأنه من خطط بالفعل للحرب منذ أكتوبر 1955، عندما أصبح نطاق صفقة الأسلحة السوفيتية الأولى مع مصر واضحا، وحينها قرر بن غوريون أنه يجب "سحق" الزعيم المصري جمال عبد الناصر، موضحا أن حرب السويس عام 1956 ترتبط ارتباطا مباشرًا بهذا الأمر.

وأوضح الموقع العبري أن الإسرائيليين، بمساعدة البريطانيين والفرنسيين، اجتاحوا معظم شبه جزيرة سيناء عام 1956 وكسروا ظهر المقاومة المصرية في غضون خمسة أيام، حيث نشر الموقع خرائط التقدم العسكري، يوما بعد يوم، في الفترة الحاسمة للحرب.

وفي صدر الصفحة الأولى لنيويورك تايمز جاء مانشيت الصحيفة "الولايات المتحدة تعلن حالة طوارئ نفطية" وفي نفس الصفحة نشرت الصحيفة تقارير حول تغطيتها لحرب الأيام الستة – التسمية العبرية لحرب 67 – كما ضمت تغطية للحرب في فيتنام، وتقرير حو التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وأن الإسرائيليين يحتفظون بالمستويات الحدودية التي كسبوها في الحرب وتهديد السوفييت بقطع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية