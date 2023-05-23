دقلو ينفي استهداف الكنائس ويوجه رسائل للسعودية والولايات المتحدة

نفى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو أن تكون قواته استهدفت الكنائس بالبلاد، موجها رسائل عدة إلى قواته والشعب السوداني والسعودية والولايات المتحدة.

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وقال دقلو في كلمة مسجلة نشرها عبر صفحته على موقع تويتر الاثنين إن "الحرب الحالية فرضت علينا وأن قادة النظام البائد المتطرف مع قادة الانقلاب خططوا لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي"، في إشارة إلى القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبدالفتاح البرهان.

وأكد دقلو أن "قوات الدعم السريع ليس لديها عداء مع القوات المسلحة وأن المشكلة الأساسية مع الذين اختطفوا قرار القوات المسلحة".

وأضاف قائد قوات الدعم السريع قائلا: "يريد الانقلابيون إعادة تجربة الـ30 سنة الماضية ونحن ندين قصف المدنيين والمستشفيات والمصانع وبقية البنية التحتية بالطائرات والمدافع الثقيلة ونترحم على الأرواح البريئة التي فقدناها"، مؤكدا أنه "هناك احترام لجميع الأديان السماوية وندين التعدي على الكنائس من قبل الانقلابيين ومحاولة تلفيق التهمة لقواتنا الباسلة، نحترم حرية الإعلام وندعو جميع وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية والشفافية في نقل المعلومات".

وقال دقلو: "لن نتراجع إلا بإنهاء هذا الانقلاب ومحاكمة كل من أجرم بحق الشعب السوداني والعودة إلى المسار الديمقراطي".

وأضاف دقلو في كلمته: "تحية للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لجهودهما من أجل الشعب السوداني"، وهنأ السعودية على نجاح القمة العربية مرحبا بمخرجاتها.

رسائل لجماهير شعبنا العظيم ولأشاوس قوات الدعم السريع pic.twitter.com/8NBgaPthLI — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) May 22, 2023

المصدر: RT