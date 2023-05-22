العاهل الأردني: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد بالمخدرات أمننا الوطني والإقليمي

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، والضرب بيد من حديد لكل من يهدد أمن البلاد.

وشدد خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، على أن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أثبتت دوما كفاءة وقدرة عاليتين في الدفاع عن أمن الأردن، وما زالتا مستمرتين بالتصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية".

وأثنى بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، على "الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنيّة لمواجهة خطر المخدرات على مدار الساعة"، معتبرا أن هذا الدور موضع شكر وتقدير.

كما أشاد بالجهود التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات لملاحقة أشكال الجرائم المرتبطة بالمخدرات كافة، مثمنا جهودها في حماية المجتمع وأبنائه من تلك الآفة، وبأدوارها التوعوية والوقائية والعلاجية التي تقدمها لأبناء المجتمع.

ووجه إلى صياغة استراتيجية وطنية وقائية شاملة تشترك بها الجهات ذات العلاقة كافة، تهدف لنشر ثقافة مجتمعية وتوعوية من المخدرات تساهم في إشراك المجتمع بمكافحتها وتلافي آثارها المدمرة على المجتمع والفرد.

كما أكد اللواء عبيدالله المعايطة أن "مديرية الأمن العام مستمرة بدعم إدارة مكافحة المخدرات بكل ما تحتاجه ورفدها بالإمكانات البشرية والمادية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والتكنولوجيا بما يمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها على الوجه الأمثل".

إقرأ المزيد

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية