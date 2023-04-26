العاهل الأردني وستولتنبرغ يؤكدان عمق التعاون والشراكة الاستراتيجية

بحث العاهل الأدرني عبد الله الثاني وأمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وكان ملك الأردن قد تلقى اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من ستولتنبرغ، أكدا خلاله على عمق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والحلف في المجالات العسكرية والتدريبية والدفاعية ومكافحة الإرهاب والحرص على تطويره.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وحلف الناتو، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: بترا