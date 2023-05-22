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الجيش السوداني: استمرار الاشتباكات مع الدعم السريع في الخرطوم

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الجيش السوداني: استمرار الاشتباكات مع الدعم السريع في الخرطوم
AFP
عناصر من الجيش السوداني في بورتسودان - أرشيف -
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أكد الجيش السوداني في بيان يوم الاثنين، أن قواته اشتبكت مع قوات الدعم السريع في عدة مناطق متفرقة في أجزاء من العاصمة، على الرغم من حالة الاستقرار في عدة مناطق أخرى.

وأكد الجيش أن القوات المسلحة السودانية اشتبكت مع مجموعة من قوات الدعم السريع في شارع الغابة وكبدته خسائر كبيرة ودمرت واستولت على عدد من العربات المسلحة.

وأضاف البيان "وجهت قواتنا ضربات للمتمردين بعدة مواقع بالخرطوم وبحري وأم درمان نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة والأسلحة والمعدات وعشرات القتلى والجرحى".

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع قامت يوم الاثنين بنهب بنك "فيصل الإسلامي الرئاسة" و"البنك الإسلامي السوداني" واحتلال وتخريب فندق كورنثيا في إطار سلوكها الإجرامي الذي ظلت تمارسة منذ اندلاع الأزمة.

المصدر: RT

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