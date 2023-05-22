"لازم الحكومة تشوف حل".. مصر تشهد أزمة كبرى قبل عيد الأضحى

تشهد مصر أزمة كبرى في اللحوم مع اشتداد الأزمة في السودان، حيث ترتفع الأسعار بشكل كبير ومبالغ فيه قبل عيد الأضحى.

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ووجه ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا حول ارتفاع أسعار اللحوم، متابعا: "أسعار اللحوم بتغلي باستمرار ولازم الحكومة تشوف حل للأزمة دي".

وتدخل رئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي، بالقول: إن هناك زيادة في أسعار اللحوم بسبب عدد من الظروف منها علي سبيل المثال أزمة السودان مؤخرا، والتى ألقت بظلالها علي الأسعار في مصر.

وقال الفقي إننا سنواجه أيضا خلال الأيام المقبلة زيادة قد تكون في المقام الأول بسبب موسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على الماشية، موضحا أن الصادارات الزراعية وصلت إلي 6.5 مليون طن هذا العام وهذه طفرة كبيرة قامت بها وزارة الزراعة.

وأبدى النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة بمجلس النواب المصري، اعتراضه على عدم حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أو نائبه، اجتماع لجنة الخطة والموازنة رغم ما شهده العام الأخير من مشكلات كبيرة تخص وزارة الزراعة.

وأفاد أمين سر اللجنة بأن مشروع الموازنة به أكثر من مصروف بنفس الأرقام مثل موازنة العام الماضي دون تغيير بما يعنى أنها موازنة غير منضبطة، وهو ما يدفعنى لرفضها وتسجيل ذلك بمضبطة اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024.

بعدها كشف علي عبدالمحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024 تصل إلى 12 مليار جنيه و746 مليون جنيه.

من جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأضاف القصير ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الماشية نتيجة الأزمة السودانية أنه تم الموافقة على إستيراد 170 ألف رأس منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، 20 ألف رأس غنم، 105 ألف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة وهذه الاعداد وبالاضافة للسابق إستيرادها وتسمينها داخل البلاد والتي تقد بحوالى 180 ألف رأس وكذلك بالإضافة إلى إنتاجنا المحلي ‏سوف تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك، مشيرا إلى أنه ذلك في ضوء توجيهات د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات عيد الأضحي المبارك.

وعلى جانب آخر أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الافراجات لتوفير الاعلاف مما كان له الأثر الايجابى في خفض أسعار الاعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.

وتسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم، سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومي للبتلو وكذلك تنويع مناشئى الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها خاصة عيد الأضحى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية