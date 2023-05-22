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الإمارات.. حريق بمنزل في أبوظبي يودي بحياة 6 أشخاص

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الإمارات.. حريق بمنزل في أبوظبي يودي بحياة 6 أشخاص
RT
الإمارات.. حريق بمنزل في أبوظبي يودي بحياة 6 أشخاص
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أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في الإمارات، الاثنين، عن وفاة 6 أشخاص في حريق داخل منزل في منطقة تقع شرق العاصمة لم تتضح أسبابه.

وقالت الهيئة على حسابها في تطبيق "إنستغرام" إنها تعاملت مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حريق في منزل في منطقة معزز.

وتوجهت الفرق المختصة على الفور إلى موقع الحادث، وباشرت عمليات الإنقاذ والإخلاء، ومكافحة الحريق والإسعاف.

وذكرت أن الحريق أسفر عن وفاة 6 أشخاص، وإصابتين خطيرتين، و5 إصابات متوسطة.

قالت إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق من قبل الجهات المختصة.

ولم تتضح على الفور جنسيات الضحايا.

والشهر الماضي، توفي 16 شخصا وأصيب تسعة آخرون في حريق اندلع في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية في دبي، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في بيان.

المصدر: أ ف ب

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