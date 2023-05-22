ميقاتي يعلق على مناورة "حزب الله"

علق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، على المناورة العسكرية التي أجراها "حزب الله" يوم أمس الأحد، مؤكدا "أننا ترفض أي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها".

وخلال اجتماعه مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، شدد ميقاتي على "التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" ضمن منطقة عمليات الأمم المتحدة في الجنوب، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701".

وردا على استفسار ورونيكا عن المناورة التي قام بها "حزب الله، أكد ميقاتي أن "الحكومة اللبنانية ترفض أي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها، إلا أن الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح "حزب الله" تحديدا، ترتبط بواقع يحتاج إلى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة".

ولفت إلى أنه "في الوقت الحاضر، تشدد الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية، وعدم القيام بأي عمل يتسبب بزعزعته".

المصدر: "النشرة"