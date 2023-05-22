مصر تكشف حقيقة نقل آثارها لإسرائيل

كشف مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار في مصر، حقيقة نقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات.

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وأكد رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، في بيان له، أن "هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأنه لم يتم خروج أي قطعة أثرية من مصر للفحص أو الدراسة".

وأوضح أن "ذلك جاء ذلك إيماء إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات".

وأضاف رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار: نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

المصدر: القاهرة 24