وزير خارجية مصري سابق يكشف كواليس العلاقات المصرية الإيرانية (فيديو)

كشف وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، كواليس العلاقات بين مصر وإيران بعد استئناف الرياض العلاقات مع طهران، وأكد أنه "لا توجد مشكلة بين القاهرة وطهران".

وأضاف خلال لقاء على قناة "صدى البلد" المصرية يوم الأحد، أنه يوجد قائم بالأعمال بدرجة سفير في كلا البلدين، وكانت هناك محاولات خلال الفترة الماضية لعودة الزخم في العلاقات بين الدولتين.

ولفت محمد العرابي إلى أن المحددات التي تحكم العلاقات السعودية الإيرانية تختلف عن تلك التي تحكم العلاقة المصرية الإيرانية.

وأردف بالقول: "إيران متداخلة بشكل مكثف في الشأن الداخلي للعديد من الدول مثل العراق واليمن وسوريا ولبنان وكلها دول جوار للسعودية".

واختتم وزير الخارجية الأسبق بالقول إن التواجد التركي في ليبيا أزاح الرغبات الإيرانية بخلق دور لطهران في ليبيا.

وشدد على أن فكرة تشيّع الشعب المصري مستبعدة وغير موجودة.

وصرح بأن سياسة مصر في التعامل مع تركيا وإيران كانت رصينة ولم تكن فيها اندفاع أو نوع من العاطفة.

المصدر: قناة "صدى البلد" المصرية