"6 أبريل"تتحدث عن أزمة ثقة في مصر وتطالب بالإفراج عن 3 من "سجناء الرأي"

طالب منسق عام "حركة 6 أبريل" في مصر، عمرو عادل، بضرورة "الإفراج عن سجناء الرأي أحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد عادل عضو الحركة"، مؤكدا أن الحركة سياسية، وليست حزبية.

وأشار عادل بعقد جلسات إضافية لمناقشة قانون الأحزاب السياسية وحوكمتها، لافتا إلى أن الجلسة الأولى تعتبر بداية قوية لطرح مقترحات القوى السياسية، وأضاف: "نحتاج لجلسة للاطلاع على الرؤى المقدمة من القوى السياسية المختلفة".

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كما عبّر عن رأيه بأن الأزمة التي تواجه الحياة السياسية في مصر هي أزمة ثقة بين الدولة والأحزاب الموجودة، مؤكدا أنه وجود ثقة بين الدولة والأحزاب يسمح بوجود حياة سياسية وتسمح للأحزاب بالتواصل مع المواطنين، ومن خلالها نستطيع التغلب على مشكلة التمويل والإعلان لأنّه بالفعل يتواصل مع المواطنين.

وتقدّم المنسق العام لـ"حركة 6 أبريل" بمقترح توسيع استخدام الأكاديمية الوطنية للتدريب من جميع الأحزاب دون انتقاء أو تمييز بما يتيح تخريج كوادر قادرة على ممارسة العمل السياسي.

من جانبه عقّب النائب إيهاب الطماوي، المقرّر العام للجنة الأحزاب السياسية قائلا: ليس بالضرورة أن تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة لمناقشة دعم وتعزيز الأحزاب، وأن لائحة مجلس الأمناء نصّت على أن يجوز عقد جلسات اضافية لمناقشة موضع محدّد وطالبه بتقديم رؤية الحركة للاطلاع عليها".

المصدر: صدى البلد