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السيسي في افتتاح الحوار الوطني: الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

أخبار العالم العربي

السيسي في افتتاح الحوار الوطني: الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية
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انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في مصر، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

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وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن دعوته للحوار الوطني تأتي من يقينه بأن الأمة المصرية تمتلك إمكانيات تتيح بدائل للتقدم في كافة المجالات.

وأضاف في كلمة مسجلة له في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني "مصرنا الغالية تمتلك العقول وصدق النوايا وإرادة العمل".

وتابع "تعاظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية قد عظمت من إرادتي لبدء الحوار الوطني".

وقال السيسي، إنه "على مدار عام مضى، ومنذ أن دعا إلى الحوار الوطني، تابع عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لاتمامه".

وأكد: "بأن الاختلاف في الرأي، لا يفسد للوطن قضية"، مشددا على أن حجم التنوع، والاختلاف في الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي ينتظرها من الجمع الكريم، المتنوع الجامع، لكافة مكونات المجتمع المصري.

المصدر: RT

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